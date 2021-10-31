Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота возвращается из Средиземного моря

Фрегат «Адмирал Эссен» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. По информации пресс-службы Южного военного округа, корабль совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации город-герой Севастополь после выполнения комплекса задач в составе сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне.

Находясь в акватории Средиземного моря и демонстрируя Военно-морской флаг России, экипаж корабля выполнял комплекс различных задач, в частности, вёл наблюдение за корабельными группировками ВМС иностранных государств, выполнял задачи охраны и обороны пункта базирования. Также «Адмирал Эссен» принял участие в проходившей в Стамбуле крупнейшей Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021, — сообщает пресс-служба ЮВО.

После прибытия в пункт базирования корабль пополнит материальные запасы, проведёт плановый технический осмотр и продолжит выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.