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Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота возвращается из Средиземного моря
Фото: пресс-служба ЮВО

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота возвращается из Средиземного моря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 19:19 31.10.2021

Фрегат «Адмирал Эссен» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. По информации пресс-службы Южного военного округа, корабль совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации город-герой Севастополь после выполнения комплекса задач в составе сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне.

Находясь в акватории Средиземного моря и демонстрируя Военно-морской флаг России, экипаж корабля выполнял комплекс различных задач, в частности, вёл наблюдение за корабельными группировками ВМС иностранных государств, выполнял задачи охраны и обороны пункта базирования. Также «Адмирал Эссен» принял участие в проходившей в Стамбуле крупнейшей Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021, — сообщает пресс-служба ЮВО.

После прибытия в пункт базирования корабль пополнит материальные запасы, проведёт плановый технический осмотр и продолжит выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.

 

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота возвращается из Средиземного моря

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