Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота возвращается в Севастополь

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота прошёл черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и зашёл в Черное море. Корабль возвращается в пункт базирования после завершения выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

В Черном море экипаж фрегата отработает комплекс поставленных на переход задач, после чего зайдёт в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь, — уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

В Средиземном море фрегат «Адмирал Эссен» выполнял задачи с октября 2020 года, в дальней морской зоне его сменил фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».