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Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» провели артстрельбы
Фото: пресс-служба ЮВО

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» провели артстрельбы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:55 24.10.2020

Экипажи фрегатов Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» провели подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по надводным целям в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

В ходе первого этапа проведения стрельб расчёты артиллерийских боевых частей обоих кораблей отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения. На втором этапе мероприятия боевой подготовки артиллеристы выполнили стрельбы из артиллерийских установок А-190 по надводным целям, в роли которых были задействованы корабельные щиты-мишени, — говорится в сообщении.

Артиллерийские стрельбы были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.

Ранее фрегат «Адмирал Макаров» вернулся из дальней морской зоны после завершения выполнения задач в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» провели артстрельбы

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