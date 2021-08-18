ФСБ – о задержании запрещенных «хизбов» в Крыму

Накануне мы сообщали о задержании в Крыму сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Сегодня ЦОС ФСБ распространил официальную информацию.

В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано два главаря и три ее активных участника, — сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным правоохранителей, задержанные «с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».

Члены ячейки руководствовались доктриной так называемого «всемирного халифата» – разрушения институтов светского общества и свержения насильственным путем действующей власти. Во время обысков у них изъяли запрещенные пропагандистские материалы в значительном количестве, средства связи, электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

Кроме того, продемонстрировано оперативное видео с задержанием главарей и участников подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации, «окопавшейся» в Крыму.