ФСБ: украинский военный корабль создал угрозу безопасности мореплавания в Керченском проливе

Планировалась провокация?

Украинский военный корабль движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Подробности ситуации (пока еще не инцидента) таковы: еще утром, в 9:12 корабль управления «Донбасс» ВМС ВС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. К вечеру дошел.

В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания, — сообщает ЦОС ФСБ.

Подчеркивается, что заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года №313, на прохождение Керчь-Еникальского канала украинской стороной подано не было.

В ФСБ сообщили, что в 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы ФСБ России, сопровождающий «Донбасс», предупредил его о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченского пролива).

Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует, — отметили в ФСБ.

Интересно, что сейчас судоходство в Керчь-Еникальском канале приостановлено. Суда скопились на «входе-выходе» в Керченский пролив. Это подтверждают и данные мониторингового ресурса Marinetraffic .

ДОПОЛНЕНО:

Около 23:00 стало известно, что украинский военный корабль лег на обратный курс.

Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Добавляется, что действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.

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