Футболисты Крымского федерального университета получили звания кандидатов в мастера спорта 

В канун Нового года в штаб-квартире Крымского футбольного союза прошло торжественное вручение значков и удостоверений кандидатов в мастера спорта футболистам сборной команды Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Напомним, крымские студенты стали чемпионами Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2019/20.

Заслуженные награды спортсменам вручили министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, президент КФС Юрий Ветоха и старший преподаватель кафедры спортивных игр и гимнастики факультета физической культуры и спорта КФУ Андрей Горбачев.

Получить это высокое спортивное звание совсем непросто. За этим стоят упорные тренировки и полная самоотдача на футбольном поле. Наши ребята полноправно заслужили это звание! Победа в финале Чемпионата НСФЛ – это триумф крымского футбола и подтверждение высоко уровня развития студенческого спорта в Республике Крым. Надеюсь, что наша команда достойно представит Россию на чемпионате Европы, который проходит под эгидой Европейской ассоциации студенческого спорта, — прокомментировала министр спорта РК Ольга Торубарова.

Фото: пресс-служба Крымского футбольного союза.