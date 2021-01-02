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Футболисты Крымского федерального университета получили звания кандидатов в мастера спорта 

Футболисты Крымского федерального университета получили звания кандидатов в мастера спорта 

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 13:35 02.01.2021

В канун Нового года в штаб-квартире Крымского футбольного союза прошло торжественное вручение значков и удостоверений кандидатов в мастера спорта футболистам сборной команды Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Футболисты Крымского федерального университета получили звания кандидатов в мастера спорта 

Напомним, крымские студенты стали чемпионами Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2019/20.

Футболисты Крымского федерального университета получили звания кандидатов в мастера спорта 

Заслуженные награды спортсменам вручили министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, президент КФС Юрий Ветоха и старший преподаватель кафедры спортивных игр и гимнастики факультета физической культуры и спорта КФУ Андрей Горбачев.

Футболисты Крымского федерального университета получили звания кандидатов в мастера спорта 

Получить это высокое спортивное звание совсем непросто. За этим стоят упорные тренировки и полная самоотдача на футбольном поле. Наши ребята полноправно заслужили это звание! Победа в финале Чемпионата НСФЛ – это триумф крымского футбола и подтверждение высоко уровня развития студенческого спорта в Республике Крым. Надеюсь, что наша команда достойно представит Россию на чемпионате Европы, который проходит под эгидой Европейской ассоциации студенческого спорта, — прокомментировала министр спорта РК Ольга Торубарова.

Футболисты Крымского федерального университета получили звания кандидатов в мастера спорта

Фото: пресс-служба Крымского футбольного союза.

Футболисты Крымского федерального университета получили звания кандидатов в мастера спорта 

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