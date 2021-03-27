Футбольный скандал в Керчи. Матч между местным «Океаном» и симферопольской «Таврией» был прерван

В Керчи скандалом завершился матч 18-го тура «Океан» — «ТСК-Таврия» (Симферополь). В первом тайме отличились хозяева (мяч на 9-й минуте забил Егор Чернышев). Во втором гости отыгрались, благодаря голу Станислава Печенкина (65-я мин.). Решающим моментом стал пенальти в ворота керчан на 80-й минуте. Симферополец Дмитрий Вебер мяч не забил, хозяев выручил голкипер Владимир Мельниченко. Однако судья Роман Довбня назначил повторный пенальти (вратарь до момента касания полевым игроком мяча сдвинулся с места, это запрещено правилами, но многие арбитры на такие «движения» вратарей закрывают глаза).

Тут-то и случился форменный скандал. Главный тренер «Океана» Сергей Есин выбежал на поле и высказал судьям все, что о них думает. За это – получил красную карточку и… покинул поле вместе с командой. Да-да, «Океан» в полном составе ушел со стадиона. Матч был прерван на 83-й минуте и не был доигран. Насколько мы знаем правила и регламент, «Океану» грозит техническое поражение 0:3. Ну а пока любителям статистики – протокольные данные о матче.

ФК «Океан» (Керчь) – ФК «ТСК-Таврия» (Симферополь) – 1:1 (матч был прерван на 83-й минуте). Протокольные данные

27 марта 2021 года. Керчь. МСК им. 50-летия Октября. 200 зрителей. Оценка поля – 3. Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза (сезон 2020/21). 18-й тур

ФК «Океан»: Мельниченко Владимир, Макаров Егор, Шестаков Сергей, Разживин Роман, Закаев Азат, Гогичаишвили Борис, Щербак Артем (Курилов Алексей, 60), Базаев Тамерлан, Короев Руслан, Бородин Кирилл, Чернышев Егор.

Главный тренер – Есин Сергей.

ФК «ТСК-Таврия»: Шубин Александр, Купчин Антон, Богданов Роман (Вебер Дмитрий, 54), Бабырь Алексей, Борисов Александр (Клыша Кирилл, 46), Одинцов Евгений, Гайдаш Андрей, Монахов Антон, Концедалов Алексей (Санакоев Георгий, 46), Абляметов Арсен, Печенкин Станислав (Зубавленко Вадим, 77).

Главный тренер – Скворцов Анатолий.

Голы: Чернышев Егор, 9 – Печенкин Станислав, 65.

Нереализованный пенальти: Вебер Дмитрий, 80.

Предупреждения: Закаев Азат, 77, Извеков Антон, 82 – Абляметов Арсен, 52.

На 82-й минуте матча был удален за агрессивное поведение главный тренер ФК «Океан» Сергей Есин (прямая красная карточка).

Судья – Довбня Роман (Симферополь).