Газ, дороги, инвестиции. Глава Крыма в ручном режиме руководит работой предприятий Республики

Очередное пятничное совещание – итоги.

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл ряд совещаний по вопросам деятельности и оптимизации производственных процессов предприятий и организаций Республики.

В ходе рабочего совещания в ГУП РК «Крымгазсети» Сергей Аксёнов отметил, что задачей предприятия является выполнение целевых показателей текущего года и завершение строительных работ на объектах до 20 декабря. Кроме того, Глава Крыма акцентировал внимание на том, что результаты работы должны приниматься совместно с главами администраций.

Помимо этого, Глава Республики подчеркнул, что при планировании деятельности на 2024 год расчеты должны быть сделаны заранее, а закупка материалов проведена в начале года по текущим ценам, чтобы не допустить в дальнейшем удорожания проектов.

Сергей Аксёнов также отметил, что для обеспечения эффективной работы подразделений ГУП РК «Крымгазсети» важно грамотно распределять обязанности и зоны ответственности сотрудников, четко формулировать задачи, выстраивать технологические процессы.

Аксёнов рекомендовал крымчанам во избежание случаев мошенничества для установки и техобслуживания газового оборудования обращаться к специалистам ГУП РК «Крымгазсети».

В ходе посещения ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» обсуждался ход работы на объектах строительства.

Сергей Аксёнов напомнил, что ответственные лица обязаны незамедлительно докладывать о возникающих рисках и проблемных вопросах, при этом на согласование необходимых изменений в документации должно уходить не более трех дней. Кроме того, принято решение на всех объектах строительства, где есть отставание от графика, ввести ежедневный контроль выполнения работ.

Затем состоялось рабочее совещание о проблемных вопросах ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Сергей Аксёнов указал, что необходимо отладить систему гарантийного обслуживания и устранения разрушений дорожного полотна. Обнаруженные дефекты должны исправляться подрядчиком в течение недели. Компании, которые не исполняют гарантийные обязательства, к работам в Крыму больше допускаться не будут. Ответственность за своевременное выявление проблем в состоянии дорог лежит на ГУП РК «Крымавтодор» и главах администраций муниципалитетов.

Также в ходе совещания было озвучено, что до конца года планируется запустить движение по Николаевской развязке. Помимо этого, Глава Крыма поручил проработать в ближайшее время вопрос асфальтирования сельских дорог.