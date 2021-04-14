Где именно в Крыму (кроме Симферополя) работают мобильные пункты вакцинации от коронавируса

В Крыму продолжается развертывание мобильных пунктов для проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции. О работе пункта в Симферополе — ЗДЕСЬ.

По информации минздрава РК, с сегодняшнего дня мобильный пункт начинает работу в Джанкое, на центральной площади города возле улицы Розы Люксембург. Местные жители смогут вакцинироваться с 10:00 до 15:00.

В Армянске мобильный пункт расположен по ул. Сопина (возле МБУ «Центр культуры и досуга») и принимает граждан с 8:00 до 14:00.

С 15 апреля мобильный пункт будет также функционировать в Евпатории, на проспекте Победы (возле магазина «Универсам»). Сделать прививку здесь можно с 9:00 до 16:00.

Кроме того, с завтрашнего дня с 10:00 до 15:00 жители Керчи смогут вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте, который будет расположен по ул. Ворошилова, д.37а.

Мобильные пункты работают в будние дни и принимают пациентов без предварительной записи. Для проведения вакцинации необходим паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, — уточнили в министерстве здравоохранения Крыма.