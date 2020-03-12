Где отключат свет в Симферополе, в пятницу, 13-го. Ищите свою улицу

В пятницу, 13 марта в Симферополе из-за проведения ГУП РК «Крымэнерго» плановых ремонтных работ электричество отключат на более чем 40 улицах. Отключения временные.

С 8:00 до 17:00:

— ул. Водников, 1-22, 26-51, 53, 55;

— пер. Морской, 12, 13-39 (нечет), 14, 18, 20, 26, 32, 34;

— пер. Родниковый, 34;

— ул. Лесная, 1-20, 22-64 (чет), 25-59 (нечет);

— ул. Родниковая, 38, 41-53 (нечет), 44-56 (чет);

— пер. Водников, 1-11, 13-23 (нечет);

— ул. Щаденко, 1;

— ул. Лазурная, 1-57;

— ул. Промышленная, 2-28 (чет), 11-19 (нечет), 21/2, 23-27 (нечет);

— пер. Народный, 1-14, 16-20 (чет), 17, 45;

— пер. Промышленный, 1-15, 17, 19;

— проезд Лесной, 1-18, 20;

— ул. Чекистов, 1-17, 19-45 (нечет);

— ул. Беспалова, 91а;

— Ялтинское шоссе, 2-12 (чет), 13-31 (нечет);

— ул. Волошиных, 1-25, 27-43 (нечет);

— ул. Носенко, 1-35, 37;

— ул. Народная, 1-34, 36-42 (чет).

С 9:00 до 12:00:

— ул. Трубаченко, 16-20 (чет), 23, 23а, 24;

— ул. Балаклавская, 12;

— ул. Беспалова, 49а, 49/2-73 (нечет);

— ул. Зои Космодемьянской, 2/55-10 (чет), 1/53-7 (нечет);

— ул. Александра Матросова, 34-54 (чет), 33-55 (нечет);

— ул. Ялтинская, 169;

— ул. Генерала Родионова, 15,15б, 38-54 (чет);

— ул. Ивана Голубца, 9, 8-40 (чет);

— ул. Владимира Дацуна, 26-42 (чет), 31-47 (нечет);

— ул. Бориса Хохлова, 71б;

— ул. Туркенича, 2, 12-30(чет), 5-17 (нечет);

— ул. Любовь Шевцовой, 26-48 (чет), 25-51 (нечет);

— ул. Зои Рухадзе, 24-48 (чет), 31-55 (нечет);

— л. Ульяны Громовой, 1-4.