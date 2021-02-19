Где сегодня не было электричества в Крыму. Снег «постарался»

По информации ГУП РК «Крымэнерго», непогода вызвала кратковременные перебои в энергоснабжении потребителей в нескольких районах полуострова. Больше всего пострадали сети Ленинского и Белогорского районов и Судака.

В период действия штормового предупреждения (снег, гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица, усиление северо-западного ветра) 18 — 19 февраля на полуострове были зафиксированы повреждения линий электропередачи 6-10 кВ, — сообщили в «Крымэнерго». — Продолжает действовать режим повышенной готовности в связи со штормовыми предупреждениями об опасных гидрометеорологических явлениях: на предприятии предприняты меры для оперативного устранения повреждений в сетях, подготовлен персонал и техника, увеличено количество дополнительных оперативно-выездных бригад.

В Ленинском районе в вечернее и ночное время 18-19 февраля произошло 7 технологических нарушений, при этом время устранения 6 из них составило менее часа, а подача электроэнергии в селах Семисотка и Петрово была восстановлена в течение 3 часов. Днем продолжались аварийные работы в селе Заветное.

В Белогорском районе в 19:15 в результате повреждения на подстанции были обесточены 2 244 абонента. Энергетики оперативно приступили к устранению дефекта, задействовали резервные источники энергоснабжения, и в 20:45 электроснабжение потребителей было восстановлено. Последующие 2 технологических нарушения (в 3:40 — 1650 абонентов и в 8:06 — 1568 абонентов) были устранены менее чем за 10 минут, — отметили в «Крымэнерго».

Рано утром в Судаке были повреждены 2 кабельные линии электропередачи, в результате чего без снабжения электроэнергией остались 1 638 абонентов. Учитывая специфику ремонта подземных линий, энергетикам удалось оперативно выделить поврежденные участки.

В целом, в устранении повреждений в ночное время были задействованы 42 бригады энергетиков, привлечены 39 единиц специальной техники. С утра работали 97 аварийно–восстановительных и ремонтных бригад, 101 единица техники.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» продолжают трудиться в круглосуточном режиме, стараясь оперативно устранять последствия нестабильной погоды, и прилагают максимум усилий для ликвидации технологических нарушений в кратчайшие сроки.