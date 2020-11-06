Генеральная прокуратура РФ контролирует устранение нарушений закона в крымском доме ребёнка «Ёлочка»

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Республики Крым проведена проверка деятельности Республиканского специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка».

Проведенная проверка выявила существенные нарушения, имевшие место в учреждении, с целью их устранения и восстановления прав воспитанников прокуратурой республики заместителю председателя Совета министров Республики Крым – министру труда и социальной защиты Республики Крым внесено представление, — отметили в Генпрокуратуре РФ.

В настоящее время акт прокурорского реагирования рассмотрен, учреждением совместно с региональным министерством ведется работа по устранению выявленных нарушений.

Учреждением проводится работа по созданию обособленного структурного подразделения, оказывающего паллиативную помощь, разработан план проведения медицинских осмотров с целью раннего выявления возможных заболеваний у несовершеннолетних. В связи с отсутствием в штате специалистов по организации специального питания через зонд, которое является неотъемлемой частью лечебного процесса, администрацией учреждения запланировано обучение врачей-педиатров по вопросам организации энтерального питания, — сообщили в Генпрокуратуре.

Помимо этого, в доме ребёнка «Ёлочка» принимаются меры по устранению выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, в том числе ведется работа по заключению соответствующих договоров на выполнение ремонтных работ в корпусах.

Уточняется, что виновные должностные лица учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.