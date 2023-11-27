В Евпатории призвали к ответу курьера телефонных мошенников

Прокуратура Евпатории утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Сакского района. Он обвиняется по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

По версии следствия, обвиняемый выполнял функцию курьера в группе телефонных мошенников, которые звонили престарелым жителям региона и сообщали им о том, что их родственники или знакомые стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Злоумышленники убеждали потерпевших, что они должны предать денежные средства для возмещения причиненного вреда потерпевшим в ДТП. Эти денежные средства забирал у них обвиняемый. Всего таким образом злоумышленники выманили у 4 потерпевших порядка 640 тыс. рублей, — сообщили в крымской прокуратуре.