В Алуште мать двоих детей попалась пыталась схитрить и обналичить маткапитал. Обналичила, будет суд

В Алуште прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении материнского капитала. 45-летняя местная жительница обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Как полагает следствие, обвиняемая, являясь матерью двоих детей, в октябре 2019 года предоставила в территориальное управление пенсионного фонда Российской Федерации заведомо недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского капитала, которые женщина якобы направила на погашение долга, затраченного на приобретение земельного участка в Волгоградской области. Таким образом подсудимая получила более 400 тыс. рублей. При этом фактически денежные средства были обналичены и использованы ею по собственному усмотрению, — сообщили в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу. «Спектр» наказания широкий: от крупного штрафа до 6 лет лишения свободы.