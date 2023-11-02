Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Алуште мать двоих детей попалась пыталась схитрить и обналичить маткапитал. Обналичила, будет суд
актуально в республике
В Алуште мать двоих детей попалась пыталась схитрить и обналичить маткапитал. Обналичила, будет суд

В Алуште мать двоих детей попалась пыталась схитрить и обналичить маткапитал. Обналичила, будет суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:31 02.11.2023

В Алуште прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении материнского капитала. 45-летняя местная жительница обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Как полагает следствие, обвиняемая, являясь матерью двоих детей, в октябре 2019 года предоставила в территориальное управление пенсионного фонда Российской Федерации заведомо недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского капитала, которые женщина якобы направила на погашение долга, затраченного на приобретение земельного участка в Волгоградской области. Таким образом подсудимая получила более 400 тыс. рублей. При этом фактически денежные средства были обналичены и использованы ею по собственному усмотрению, — сообщили в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу. «Спектр» наказания широкий: от крупного штрафа до 6 лет лишения свободы.

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: крымская прокуратура

Комментарии для сайта Cackle
крымская прокуратура
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.