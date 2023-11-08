И пошел брат на брата… и был суд. Случай в одном из крымских сёл

Советский районный суд РК вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя одного из местных сёл. Он признан виновным в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Как установлено судом, подсудимый в августе 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с братом. В ходе конфликта мужчина нанес ему один удар кухонным ножом в область живота, — рассказали в прокуратуре.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.