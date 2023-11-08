Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | И пошел брат на брата… и был суд. Случай в одном из крымских сёл
актуально в республике
И пошел брат на брата… и был суд. Случай в одном из крымских сёл
Ну как не вспомнить киноклассику, иллюстрируя такую "братскую" историю

И пошел брат на брата… и был суд. Случай в одном из крымских сёл

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:02 08.11.2023

Советский районный суд РК вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя одного из местных сёл. Он признан виновным в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Как установлено судом, подсудимый в августе 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с братом. В ходе конфликта мужчина нанес ему один удар кухонным ножом в область живота, — рассказали в прокуратуре.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: крымская прокуратура

Комментарии для сайта Cackle
крымская прокуратура
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.