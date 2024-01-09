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За праздники на дорогах Севастополя «отметились» 25 нетрезвых водителей
Фото: УМВД по г. Севастополю

За праздники на дорогах Севастополя «отметились» 25 нетрезвых водителей

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 14:02 09.01.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя провели в новогодние праздники профилактические рейды, направленные на выявление пьяных водителей. Как сообщили в региональном УМВД, автоинспекторы осуществляли усиленный контроль и регулярное патрулирование на дорогах, проводили проверки на предмет алкогольного и наркотического опьянения у водителей, а также информировали участников дорожного движения о последствиях и неприемлемости пьяного вождения.

За время несения службы в праздничные дни сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 25 водителей в состоянии опьянения, в том числе четверо из них повторно управляли транспортными средствами будучи пьяными.

Госавтоинспекция напоминает:

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное управление в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от двухсот до трёхсот тысяч рублей, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Полиция Севастополя обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, вовремя сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам: 102 или 738 400, 738 401.

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