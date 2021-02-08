Гидробиологи изучили содержание ртути в воде и грунтах крымского залива Сиваш

Гидробиологи ФИЦ «Институт Биологии Южных Морей им. О.А. Ковалевского РАН (ИнБЮМ)» изучили содержание ртути в воде и грунтах крымского залива Сиваш, крупнейшей лагуны в Европе. Как сообщает пресс-служба ИнБЮМа, исследование было поддержано грантом РНФ «Разработка биологических и геохимических основ развития аквакультуры в гиперсоленых озерах и лагунах Крыма» (руководитель — Елена Ануфриева). В результате впервые получены данные по содержанию ртути и влияние на ее распределение солености, которые опубликованы в журнале «Environmental Science and Pollution Research».

Отмечается, что данных о ртути в гиперсоленой среде немного, данное исследование является первым, проведенным в гиперсоленой лагуне. Градиент солености в Сиваше — от 30 до 100–110 г/л. Содержание ртути было изучено в воде и донных отложениях лагуны, одновременно определяли соленость, общее содержание в воде взвешенных веществ и растворенного органического вещества. Установлено, что общее содержание ртути (растворенной и взвешенной) в воде Сиваша намного больше, чем в Черном и Азовских морях. С ростом солености суммарная концентрация ртути достоверно увеличивается, как и содержание взвешенного вещества, которое накапливает ртуть. Количество растворенных форм ртути положительно связано с содержанием растворенного органического вещества.

Однако авторы считают, что существенная причина повышенного содержания ртути в Сиваше — деятельность человека.

Экономически развитая зона, расположенная в Красноперокопске и Армянске на территории водосбора залива, имеет разнообразную химическую промышленность, ведущую к опасным выбросам ртути. После пуска Северо-Крымского канала на водосборе началось интенсивное развитие орошаемого земледелия, в основном рисосеяния, с интенсивным использованием различных пестицидов и удобрений. Большая часть дренажных вод с сельскохозяйственных угодий регулярно сбрасывались в залив Сиваш, неся загрязнение. Стоит также вспомнить, что вода в Северо-Крымском канале изначально имела высокий уровень загрязнения различными загрязнителями, в том числе ртутью. Ведь Днепр собирает в себя все сбросы почти всей индустрии Украины, — говорится в исследовании.

Руководитель проекта (соавтор статьи) Елена Ануфриева считает:

Использование Сиваша для развития аквакультуры является перспективнейшим направлением для существенного улучшения социально-экономической ситуации ныне депрессивных территорий, прилегающих к заливу. Это может стать одним из локомотивов развития всей экономики Крыма. Чтоб это делать успешно и безопасно, необходимо разобраться с причинами и факторами, определяющими высокое содержание ртути в Сиваше. Пока мы не готовы это сделать, не хватает данных, но наши исследования в этом направлении продолжаются.