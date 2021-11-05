Глава администрации Белогорска отправлен под стражу до следующего года

Киевский районный суд Симферополя отправил в СИЗО на два месяца главу администрации Белогорска Игоря Ипатко по делу о крупной взятке. Об этом, со ссылкой на пресс-службу суда, сообщает ИА «Крыминформ» .

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 января 2022 года, – сообщили в суде.

Ещё один фигурант дела, подозреваемый в посредничестве в получении взятки, отправлен судом на время следствия под домашний арест.

Напомним, Игорь Ипатко был задержан сотрудниками ФСБ 2 ноября. Следком возбудил уголовное дело. По данным следователей, весной 2021 года предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, обратился в администрацию Белогорска с заявлением о формировании и выдаче градостроительного плана земельного участка для строительства на нем здания. Ипатко вызвал к себе предпринимателя и потребовал вознаграждение за помощь в этом вопросе, а также за перенос ЛЭП и спил деревьев с участка. Для передачи денег был привлечён посредник. Во время передачи взятки в размере 1,4 млн рублей чиновник и посредник были задержаны.