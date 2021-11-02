Глава администрации Белогорска задержан при получении взятки

Оперативники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность, — отметил Аксёнов.
Как уточняет
Напомним, 39-летний Ипатко возглавляет должность главы администрации Белогорска с осени 2019 года. До этого с 2014 года он работал директором белогорского МУПа «Райкоммунсервис».
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..