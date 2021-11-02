Глава администрации Белогорска задержан при получении взятки

Оперативники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность, — отметил Аксёнов.

Как уточняет ИА «Крыминформ» , глава администрации Белогорска получил в качестве взятки денежные средства в сумме 1,4 млн. рублей. Деньги были переданы ему одним из предпринимателей в качестве платы за покровительство. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 39-летний Ипатко возглавляет должность главы администрации Белогорска с осени 2019 года. До этого с 2014 года он работал директором белогорского МУПа «Райкоммунсервис».