 Глава администрации Ялты – о ситуации в курортном городе на вечер субботы, 19 июня

В Большой Ялте продолжается ликвидация последствий удара стихии. По мнению главы администрации города Янины Павленко, приоритетная задача на вечер субботы, 19 июня – восстановить полную работу всех самых важных ресурсов – воды, электричества, газа.

Из 67 тысяч абонентов 32 тысячи обеспечены водой. Работы по подключению продолжаются. Организован подвоз бутилированной воды. Сотрудники «Водоканала» делают все возможное, чтобы оперативно подключить к водоснабжению всех ялтинцев и заверяют: вода, которая идет из крана – чистейшая и полностью пригодна к употреблению, — отметила Павленко.

От газоснабжения отключено 719 абонентов. Обесточено 224 абонента.

До конца дня также планируем большинство из них подключить. В некоторых районах (улицы Кривошты, Вергасова и центральная часть города) не можем дать электроэнергию, так как дома затоплены водой. Но уже работает около 20 помп, которые выкачивают воду из подвалов. Осушим дома – дадим свет, — подчеркнула глава ялтинской администрации.

Из 36 маршрутов общественного транспорта полностью восстановлены 11, частично – 18. Пока не удалось восстановить работу 7 маршрутов.

Продолжаем оказывать помощь эвакуированным ялтинцам – таких у нас 608 человек (50 — дети). В пунктах временного размещения находится 96 человек (из них 6 детей). Они обеспечены всем необходимым — вещами, горячим питанием и т.д. Спасибо большое неравнодушным предпринимателям, которые оказывали и продолжают оказывать помощь. Также отдельное спасибо всем, кто нам помогает – в общей сложности в нашем регионе работает около 2 000 человек приданных сил, — сказала Янина Павленко.

Она обратилась к курортникам, туристам, ограничить сейчас передвижение по городу и уж тем более не купаться в море – это сейчас крайне небезопасно.

Искренне благодарю всех, кто сегодня вышел на субботник и помогает наводить порядок в городе. Процесс долгий, но он уже запущен, — резюмировала Павленко.