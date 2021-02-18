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Глава Крыма напомнил о настоящих героях событий семилетней давности в Киеве

Глава Крыма напомнил о настоящих героях событий семилетней давности в Киеве

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 18.02.2021

Комментарий Главы Крыма Сергея Аксёнова по случаю годовщины гибели на киевском майдане в 2014 году бойцов «Беркута» и Внутренних войск.

Прошло 7 лет со дня трагической гибели на киевском майдане бойцов спецподразделения «Беркут» и военнослужащих Внутренних войск. Среди них трое крымчан: старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин.

Наши бойцы в числе первых приняли на себя удар нацистских банд и до конца выполнили свой служебный и человеческий долг. Они защищали закон и нормальных людей от отморозков, которые уже через считанные недели будут жечь людей в Одессе и расстреливать Донбасс.

На фоне мужества и профессионализма наших ребят, их готовности противостоять анархии и беспределу особенно позорно выглядела откровенная трусость тогдашней киевской власти, ее предательство и готовность сдать все и вся в угоду бесноватой майданной толпе.

События в Киеве ясно показали, что власть не способна защитить крымчан от экстремистов и погромщиков, что с Украиной нам не по пути. Что рассчитывать мы можем только на себя. И на Россию.

Мирная жизнь в процветающем, динамично развивающемся российском Крыму – лучшая дань памяти героям, отдавшим свою жизнь ради торжества закона и порядка, ради защиты наших прав и свобод.

Низкий поклон и вечная память!

Глава Крыма напомнил о настоящих героях событий семилетней давности в Киеве

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