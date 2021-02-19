Глава Крыма – о борьбе со стихией

Глава Крыма Сергей Аксёнов дал комментарий по поводу ситуации с ухудшением погоды и снегопадами в Крыму. По его словам, особенно непростая ситуация сложилась в районе Керчи, Ленинском районе. Много снега выпало в Кировском, Белогорском районах, Симферополе. Приостановлено движение по трассе «Таврида» и Крымскому мосту.

Большая пробка образовалась в районе Багерово, люди стоят там с 6:30. На место выехали министр транспорта Республики Крым Евгений Александрович Исаков и начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Сергеевич Ожигин. На ликвидацию затора брошены силы МЧС, Росгвардии, Минобороны, Черноморнефтегаза. На автостанции в Керчи организовано горячее питание, там находятся десятки автомобилей и автобусов, все люди получают необходимую помощь, — заявил Аксёнов.

По его информации, к ликвидации сложившейся ситуации от РСЧС привлечено более 194 человек и 60 единиц техники. Вдоль трассы готовы 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3300 человек. К развертыванию готовы более 40 пунктов обогрева МЧС России.

На участках с наибольшим риском возникновения ЧП, связанных с опасными метеоявлениями, осуществляют дежурство оперативные группы и другие экстренные службы Крыма. Всем автомобилистам оперативно оказывается помощь.

Сейчас стоит задача как можно быстрее запустить рабочее движение по трассе «Таврида». Пока докладывают, что движение в районе Багерово будет возобновлено ориентировочно с 14:00. Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса мне докладывают, как продвигаются работы. Помощь оказываем всем, никого один на один с проблемой не оставим, — отметил Глава Республики.

Он акцентировал: чрезвычайных происшествий, связанных с прохождением неблагоприятных погодных условий, в Крыму не зафиксировано, пострадавших нет. Социально значимые объекты, объекты ЖКХ функционируют бесперебойно.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС осуществляют постоянный мониторинг ситуации. На базе Главного управления МЧС России по Республике Крым работает межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли как специалисты чрезвычайного ведомства, так и служб взаимодействия Республики Крым, — заявил Аксёнов.

По данным МЧС, на 11:00 в Крыму произошло 11 оперативных событий, связанных с затруднением движения на дорогах. Эвакуировано 13 единиц техники, оказана помощь 26 гражданам.

Убедительно прошу жителей и гостей Крыма по возможности ограничить движение на автотранспорте по основным автодорогам региона, исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности, — обратился к гражданам Глава РК.

Сергей Аксёнов также отметил «плюс» сложившейся ситуации — при всех сложностях, которые создали обильные снегопады, в Крыму пополнятся запасы воды.