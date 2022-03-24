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Глава Крыма – о двойных стандартах Запада в отношении России
Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма – о двойных стандартах Запада в отношении России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 24.03.2022

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал события 24 марта 1999 года, когда начались бомбардировки в рамках военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия.

24 марта 1999 года начались варварские бомбардировки Югославии силами НАТО, жертвами которых стали тысячи мирных людей, в том числе дети.

Вряд ли эту дату вспомнят те, кто сегодня осуждает специальную военную операцию Вооруженных Сил России по защите Донбасса и освобождению Украины от нацистских преступников, выращенных и воспитанных Западом. А если и вспомнят, то найдут оправдание этому преступлению: ведь натовские бомбы, по мнению этих лицемеров, несут народам только «свободу и демократию». Поэтому абсолютно не удивляет циничное решение провести внеочередной саммит альянса в Брюсселе именно 24 марта. Более того, вполне возможно, что это сделано намеренно, — отметил Аксёнов.

Он напомнил, что для участия в саммите в Европу накануне прибыл президент США Байден, который тогда, будучи еще сенатором, был в числе самых активных сторонников бомбардировок Югославии.

Что тоже очень символично. Преступника тянет на место преступления, — резюмировал Глава Крыма. — Думаю, нет никакого смысла в очередной раз говорить о двойных стандартах. Стандарт у них как раз один: все, что делает Запад, и все, что соответствует его интересам, – правильно и морально. И любой его вассал будет объявлен образцом демократии и борцом за свободу, хотя бы он был людоедом. 

Но сегодня не 1999 год. Россия, благодаря нашему Президенту, преодолела разруху девяностых и снова возродилась как великая мировая держава. Наши Вооруженные Силы – лучшие в мире. Наша страна полна решимости защищать своих сограждан, соотечественников и союзников. И нет в мире такой силы, которая способна этому помешать.

 

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