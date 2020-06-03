Глава Крыма – о голосовании поправкам в Конституцию РФ

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что назначение на 1 июля голосования по поправкам в Конституцию свидетельствует о возвращении России к нормальной жизни.

Наш Президент назначил дату голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Это важное, продуманное и своевременное решение, которое свидетельствует о возвращении страны к нормальной жизни и продолжении поступательного движения вперед, — отметил Аксёнов.

Он подчеркнул, что экстремальная ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, показала востребованность и необходимость поправок в Основной Закон.

В частности, по словам Сергея Аксёнова, это и положения о качестве и доступности медицинской помощи, и мощный социальный блок, и меры, направленные на поддержку семьи и детства, и многое другое.

При этом Глава Республики добавил, что, по информации Президента, некоторые из этих мер уже имплементируются в жизнь.

Сегодня многие говорят, что после пандемии мир изменится. В поправках в Конституцию заложен огромный позитивный потенциал, они – в случае их одобрения гражданами – будут во многом определять направление изменений в нашей стране, ее развитие и жизнь каждого из нас, — отметил Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что в Крыму начинается подготовка к голосованию. Глава РК сообщил, что все необходимые условия для волеизъявления граждан – как в плане правовых норм, так и с точки зрения неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований – будут обеспечены в полном объеме.