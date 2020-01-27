Глава Крыма — о попытках «переписать историю»

Сегодня — Международный день памяти жертв Холокоста. Кроме того, 27 января — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады. История не терпи сослагательного наклонения, не приемлет и попыток «что-то переписать» под «злобу дня». Об этом, в частности, написал на своей странице в Facebook Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Попытки ряда западных политиков переврать и переписать историю, свалить на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны выглядят не только как запредельный цинизм, но и как тревожный симптом. Нельзя забывать, что в предвоенные годы радикальный национализм был мощным идеологическим трендом практически по всей Европе. А Гитлеру в той или иной степени симпатизировали миллионы людей в разных странах из разных социальных слоев, включая высшие. И сегодня о росте антисемитизма и поддержки радикальных националистов в европейских странах говорят на самых разных уровнях. Наш долг – защищать и отстаивать правду о войне, ее героях, жертвах и виновниках, сохранять историческую память, противостоять попыткам переписать историю, использовать ее в конъюнктурных политических целях. И, конечно, мы будем и впредь решительно пресекать любые проявления неонацизма, расизма и ксенофобии, — отметил Аксёнов в своем заявлении по поводу Международного дня памяти жертв Холокоста.

Кроме того, Глава Крыма обратился ко всем ленинградцам и крымчанам с призывом, не забывать трагические и героические события в городе на Неве, который пережил 900 дней блокады.