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Глава Крыма - о попытках «переписать историю»
Фото: Фб

Глава Крыма — о попытках «переписать историю»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:25 27.01.2020

Сегодня — Международный день памяти жертв Холокоста. Кроме того, 27 января — День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашистской блокады. История не терпи сослагательного наклонения, не приемлет и попыток «что-то переписать» под «злобу дня». Об этом, в частности, написал на своей странице в Facebook Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Попытки ряда западных политиков переврать и переписать историю, свалить на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны выглядят не только как запредельный цинизм, но и как тревожный симптом. Нельзя забывать, что в предвоенные годы радикальный национализм был мощным идеологическим трендом практически по всей Европе. А Гитлеру в той или иной степени симпатизировали миллионы людей в разных странах из разных социальных слоев, включая высшие. И сегодня о росте антисемитизма и поддержки радикальных националистов в европейских странах говорят на самых разных уровнях.

Наш долг – защищать и отстаивать правду о войне, ее героях, жертвах и виновниках, сохранять историческую память, противостоять попыткам переписать историю, использовать ее в конъюнктурных политических целях. И, конечно, мы будем и впредь решительно пресекать любые проявления неонацизма, расизма и ксенофобии, — отметил Аксёнов в своем заявлении по поводу Международного дня памяти жертв Холокоста.

Кроме того, Глава Крыма обратился ко всем ленинградцам и крымчанам с призывом, не забывать трагические и героические события в городе на Неве, который пережил 900 дней блокады.

Память о блокаде Ленинграда объединяет людей разных поколений и национальностей, это часть нашей общей судьбы. На Пискаревском мемориальном кладбище установлены памятные плиты от разных городов и регионов страны, жители которых сражались, трудились, боролись в осажденном городе. Есть здесь и памятная плита в ознаменование подвига крымчан. Это еще один символ неразрывности истории Крыма и России, — подчеркнул Сергей Аксёнов.

 

Глава Крыма - о попытках «переписать историю»

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