Глава Крыма — о режиме повышенной готовности, «эвакуации» и фейках

Глава Крыма Сергей Аксёнов посетил Армянск, где провел экстренное рабочее совещание в связи с проведением специальной военной операции, объявленной Президентом РФ.

В ходе совещания Сергей Аксёнов сообщил о введении режима повышенной готовности на территории Республики.

Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач, — уточнил Глава Крыма.

По информации Главы РК, с территории приграничных населенных пунктов эвакуация населения не проводится.

Ни один снаряд, ни одна мина, ни одна пуля на территорию Республики Крым не залетела. Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма. Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно, — пояснил Аксёнов.

Он обратился к крымчанам с просьбой не поддаваться панике и ориентироваться только на официальные источники новостей.

Ситуация находится под полным контролем наших силовых структур, все объекты жизнеобеспечения, включая мобильную связь и банковскую систему, работают в штатном режиме. Технических коллапсов нет, прошу всех соблюдать спокойствие, а также не реагировать на фейковые новости, ориентироваться только на официальные заявления органов власти, — подчеркнул Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что администрации приграничных населенных пунктов готовы оказывать персональную помощь населению. Глава Крыма добавил, что Вооруженные силы Российской Федерации выполняют свои задачи в полном объеме.

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