Глава Крыма обратился к выпускникам учебных заведений Республики

Обращение Главы РК Сергея Аксёнова к выпускникам учебных заведений.

Дорогие выпускники!

В эти дни вы получаете аттестаты и вступаете в новый этап своей жизни. Это очень важное и волнующее событие. В школу вы пришли детьми, а уходите взрослыми людьми. Уверен, вы найдете достойное применение своим знаниям, способностям и талантам. Не забывайте своих учителей и родную школу, пронесите через многие годы чувство благодарности и признательности людям, которые вложили в вас частичку своей души.

Уважаемые друзья! Убедительно прошу всех с пониманием отнестись к тем вынужденным ограничительным мерам, которые были приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Другого выхода, к сожалению, нет. Здоровье и безопасность людей, ваша безопасность – прежде всего.

Сегодня перед крымскими выпускниками открыты огромные возможности и перспективы. Ведущие вузы республики и других регионов России ждут вас. Наша страна и наша республика нуждаются в молодых профессионалах, в талантливой молодежи, которая не боится брать на себя ответственность и готова менять жизнь людей к лучшему.

Будьте уверены в своих силах, проявляйте упорство и настойчивость, не бойтесь мечтать – и все у вас получится! Желаю вам реализации жизненных и профессиональных планов! Пусть ваши родители, учителя и наставники гордятся вашими успехами!