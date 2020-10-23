Глава Крыма обсудил вопросы развития туризма в Республике с руководителем Ростуризма

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой.

В рамках мероприятия обсудили конкретные планы по развитию рекреации в Крыму, а также перспективы участия республики в отраслевых программах и проектах, предусматривающих грантовую поддержку, льготное кредитование и в целом продвижение региона, — сообщает пресс-служба Главы РК.

Зарина Догузова отметила, что потенциал Крыма позволяет создать на полуострове круглогодичный курорт мирового уровня, включающий как пляжный отдых, так и культурно-познавательные путешествия, оздоровление, активный отдых на природе и все, что связано со здоровым образом жизни.

На полуострове нужны новые гостиницы всех категорий звездности, места круглогодичного притяжения туристов, качественная и современная курортная среда. А для этого — необходим комплексный подход с учётом лучших мировых практик и привлекательные условия для инвестиций. Мы в активной работе, – считает руководитель Ростуризма.

В свою очередь, Сергей Аксёнов подчеркнул, что туристическая отрасль является ключевой для экономики Крыма, а также добавил, что регион обладает колоссальным потенциалом по привлечению инвестиций.

В нынешних условиях для всей страны стало понятно, что внутренний туризм — это стимул для экономики. У нас хорошие возможности для дальнейшего развития и реализации новых серьезных проектов, – сказал Глава РК.

Стороны договорились о том, что будут поддерживать регулярные прямые коммуникации между Федеральным агентством по туризму и Правительством Крыма в лице профильного министерства с целью дальнейшей плодотворной работы и сохранения положительной динамики в развитии туристической отрасли Крыма.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.