Глава Крыма: официальное признание ЛНР и ДНР Россией остановит кровопролитие

Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал постановление Государственной Думы об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР.

На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей Родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира, быть собой. Надо защитить жителей народных республик от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев. Уверен, что принятое сегодня решение поможет остановить кровопролитие и прекратить страдания людей, — прокомментировал решение парламентариев Аксёнов.