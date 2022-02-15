Госдума приняла постановление об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали проект постановления «Об обращении Госдумы к Президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

Государственная Дума выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также не согласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы, — сказано в обращении.

Депутаты напоминают, что уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами из мелко- и крупнокалиберного оружия, миллионы людей стали беженцами, власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий двух республик.

Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа, — подчеркивается в документе. — Депутаты Госдумы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти.

По мнению парламентариев, «такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН и положит начало процессу международного признания обоих государств».

Решение о признании республик Донбасса предлагается принять Президенту РФ.

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