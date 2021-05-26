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Глава Крыма, оказывается, «фанат Советского Союза»

Глава Крыма, оказывается, «фанат Советского Союза»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:51 26.05.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сожалеет о распаде СССР. Он сказал об этом на встрече с участниками Международного молодёжного форума «Диалог культур: Россия – Балканы».

Мы всегда хотели вернуться на Родину. Мы думали, конечно, что все страны СНГ будут вместе, Советский Союз не распадется. Я фанат Советского Союза, сожалею о его распаде, сожалею о многих программах, которые были реализованы, о той политике, которая проводилась и так далее, — признался Аксёнов.

Форум «Диалог культур: Россия – Балканы» проходит в Крыму с 22 по 26 мая. В нем участвуют студенты и представители молодежных организаций России, Болгарии, Сербии, Македонии.

Глава Крыма, оказывается, «фанат Советского Союза»

Фото: страница С.Аксёнова в Facebook.

Глава Крыма, оказывается, «фанат Советского Союза»

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