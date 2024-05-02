Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма оценил выполнение проекта «Старый город» в Алупке
актуально в республике
Глава оценил выполнение проекта «Старый город» в Алупке

Глава Крыма оценил выполнение проекта «Старый город» в Алупке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:54 02.05.2024

Глава Крыма Сергей Аксёнов вместе с Председателем Правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом осмотрел историческую часть Алупки после реконструкции. Реализация проекта «Старый город» на федеральные средства в размере 250 млн рублей стала возможна благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, организованного в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект выполнялся в 2023-2024 годах и предполагал как реконструкцию объектов туристического показа, так и их объединение в единое архитектурно-культурное пространство.

Глава Крыма оценил выполнение проекта «Старый город» в Алупке

В ходе реконструкции выполнены работы по перекладке брусчатки, проложены трубы водопровода и канализации, произведена укладка электрических кабелей под землю. Кроме того, смонтирована сцена, по всему периметру размещены зоны отдыха, установлены скамьи, заменены и отреставрированы уличные фонари, выполнено озеленение территории и многое другое. На свое историческое место на улице Амет-Хана Султана возвращен питьевой фонтан 1847 года, — сообщили в республиканском правительстве.

Глава Крыма оценил выполнение проекта «Старый город» в Алупке

По мнению Сергея Аксёнова, реконструкция подчеркнет историческую ценность Алупки.

Уверен, благодаря всем этим преобразованиям город не только станет более комфортным местом для проживания, но и привлечет новых туристов, – сказал Глава Крыма.

Глава Крыма оценил выполнение проекта «Старый город» в Алупке

Также Глава Республики пообщался с жителями Алупки.

Узнайте больше:  30 апреля - Зосим Пчельник и мистическая Вальпургиева ночь

Глава Крыма оценил выполнение проекта «Старый город» в Алупке

Фото: пресс-служба Главы РК.

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Сергей Аксёнов

Комментарии для сайта Cackle
Сергей Аксёнов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.