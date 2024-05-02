Глава Крыма оценил выполнение проекта «Старый город» в Алупке

Глава Крыма Сергей Аксёнов вместе с Председателем Правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом осмотрел историческую часть Алупки после реконструкции. Реализация проекта «Старый город» на федеральные средства в размере 250 млн рублей стала возможна благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, организованного в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект выполнялся в 2023-2024 годах и предполагал как реконструкцию объектов туристического показа, так и их объединение в единое архитектурно-культурное пространство.

В ходе реконструкции выполнены работы по перекладке брусчатки, проложены трубы водопровода и канализации, произведена укладка электрических кабелей под землю. Кроме того, смонтирована сцена, по всему периметру размещены зоны отдыха, установлены скамьи, заменены и отреставрированы уличные фонари, выполнено озеленение территории и многое другое. На свое историческое место на улице Амет-Хана Султана возвращен питьевой фонтан 1847 года, — сообщили в республиканском правительстве.

По мнению Сергея Аксёнова, реконструкция подчеркнет историческую ценность Алупки.

Уверен, благодаря всем этим преобразованиям город не только станет более комфортным местом для проживания, но и привлечет новых туристов, – сказал Глава Крыма.

Также Глава Республики пообщался с жителями Алупки.

Фото: пресс-служба Главы РК.