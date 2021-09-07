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«Верево Сити»
Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ, раскрывших дело о диверсии на газопроводе

Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ, раскрывших дело о диверсии на газопроводе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:01 07.09.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ в связи с задержанием лиц, совершивших диверсию на газопроводе в селе Перевальном.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста сторонникам запрещенной в России экстремистской организации «меджлис», которые проходят по делу о повреждении газопровода, — отметил он.

Аксёнов добавил, что диверсия на газопроводе, по информации ФСБ, была организована украинской разведкой.

Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина – это террористическое государство. Артист готовит террористов, он пытается запугать крымчан путем насилия и террора. Но такая тактика не пройдет, достойный ответ будет дан на любые провокации, — подчеркнул Глава Республики. 

Также Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю и других правоохранительных органов за профессиональную работу.

Экстремисты и террористы всех мастей должны знать, что никаких шансов дестабилизировать ситуацию на полуострове, нарушить мир и согласие в крымском сообществе у них нет, — резюмировал Глава Крыма.

Аксёнов выразил уверенность в том, что следствие даст объективную оценку действиям арестованных, а суд вынесет справедливое решение.

Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ, раскрывших дело о диверсии на газопроводе

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