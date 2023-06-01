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Глава Крыма побывал сегодня в Нижнегорском районе и открыл там детский сад

Глава Крыма побывал сегодня в Нижнегорском районе и открыл там детский сад

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:23 01.06.2023

Глава Крыма Сергей Аксёнов в рамках рабочей поездки в Нижнегорский район посетил село Митрофановка, где открыл модульный детский сад МБОУ «Червоновская средняя общеобразовательная школа-детский сад».

Глава Крыма побывал сегодня в Нижнегорском районе и открыл там детский сад

Глава Республики поздравил юных воспитанников и жителей населенного пункта с открытием нового дошкольного учреждения.

Глава Крыма побывал сегодня в Нижнегорском районе и открыл там детский сад

Благодарю руководство муниципалитета и педагогов за коллективный труд. Открытие детсада в селе Митрофановка Нижнегорского района позволит повысить доступность дошкольного образования в двух сельских поселениях, – отметил он.

Глава Крыма побывал сегодня в Нижнегорском районе и открыл там детский сад

По словам Аксёнова, всего в этом году в республике планируется открыть еще 24 новых детсада, рассчитанных на более чем 5 тысяч детей.

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Глава Крыма побывал сегодня в Нижнегорском районе и открыл там детский сад

Также будут полностью отремонтированы 12 садов, которые смогут принять воспитанников уже в сентябре. В этом году надеемся полностью ликвидировать очередность в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет. Все это стало возможно благодаря реализуемой по поручению Президента программе социально-экономического развития Крыма, – рассказал Сергей Аксёнов.

Глава Крыма побывал сегодня в Нижнегорском районе и открыл там детский сад

Глава РК осмотрел территорию и помещения дошкольного учреждения: уличные игровые зоны, пищевой и медицинский блоки, ясельную группу, спортивный и музыкальный залы. Новый модульный детский сад рассчитан на 100 человек.

Глава Крыма побывал сегодня в Нижнегорском районе и открыл там детский сад

Фото: пресс-служба Главы РК.

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