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Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:48 28.06.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил Кировский и Ленинский районы, а также город Керчь, чтобы лично ознакомиться с ходом ликвидации последствий ЧС.

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Он ознакомился с ходом восстановительных работ в пгт Кировское. Здесь произведена откачка воды, частичная замена канализации, очистка водоотводного канала.

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Аксёнов поручил реализовать необходимые мероприятия по противопаводковым системам во всех населенных пунктах, а также назначил ответственного за данное направление – председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игоря Вайля.

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Также Глава Республики побывал в селе Яркое Поле Кировского района, где поручил усилить работу по выяснению причин подтопления грунтовой водой. Необходимые специалисты прибудут на место в ближайшее время. На контроле проблемы – министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Следующим пунктом посещения стало село Приозерное Ленинского района.

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Сергей Аксёнов поручил помочь гражданам, пострадавшим от паводка, в сборе и подготовке необходимых документов для получения компенсации ущерба.

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

На сегодня комиссия по оценке ущерба закончила обход домовладений, выяснилось, что жителям 18 домов требуется переселение. До конца недели вопрос будет проработан.

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Затем Сергей Аксёнов посетил Керчь, где вице-премьер Евгений Кабанов и глава администрации Керчи Сергей Бороздин доложили о ходе ликвидации последствий ЧС.

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Глава Крыма посетил центральный рынок на улице Пролетарской, осмотрел здание Федеральной налоговой службы, ряд придомовых территорий МКД и пообщался с местными жителями.

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

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