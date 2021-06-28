Глава Крыма побывал в Керчи, селах Ленинского и Кировского районов, пострадавших от стихии

Глава Крыма Сергей Аксёнов с рабочей поездкой посетил Кировский и Ленинский районы, а также город Керчь, чтобы лично ознакомиться с ходом ликвидации последствий ЧС.

Он ознакомился с ходом восстановительных работ в пгт Кировское. Здесь произведена откачка воды, частичная замена канализации, очистка водоотводного канала.

Аксёнов поручил реализовать необходимые мероприятия по противопаводковым системам во всех населенных пунктах, а также назначил ответственного за данное направление – председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игоря Вайля.

Также Глава Республики побывал в селе Яркое Поле Кировского района, где поручил усилить работу по выяснению причин подтопления грунтовой водой. Необходимые специалисты прибудут на место в ближайшее время. На контроле проблемы – министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.

Следующим пунктом посещения стало село Приозерное Ленинского района.

Сергей Аксёнов поручил помочь гражданам, пострадавшим от паводка, в сборе и подготовке необходимых документов для получения компенсации ущерба.

На сегодня комиссия по оценке ущерба закончила обход домовладений, выяснилось, что жителям 18 домов требуется переселение. До конца недели вопрос будет проработан.

Затем Сергей Аксёнов посетил Керчь, где вице-премьер Евгений Кабанов и глава администрации Керчи Сергей Бороздин доложили о ходе ликвидации последствий ЧС.

Глава Крыма посетил центральный рынок на улице Пролетарской, осмотрел здание Федеральной налоговой службы, ряд придомовых территорий МКД и пообщался с местными жителями.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.