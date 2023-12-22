Глава Крыма подвел итоги года в телепрограмме «Серьезный разговор»

Глава Крыма Сергей Аксёнов подвел итоги уходящего года и прокомментировал текущие события в программе «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24».

Он оценил уровень работы органов исполнительной власти и муниципальных образований в Республике и напомнил, что при принятии решений руководитель должен руководствоваться информацией непосредственно с места: лично выезжать, встречаться с людьми.

Чиновники на местах должны наладить коммуникацию с гражданами. Когда должностные лица начнут общаться с людьми напрямую, без посредников, у людей не будет необходимости обращаться к Президенту, – сказал Глава Крыма и заверил, что выездная работа в муниципальных образованиях будет продолжена.

Отдельное внимание было уделено состоянию и развитию спортивной инфраструктуры. По информации Сергея Аксёнова, на строительство детских спортивных площадок в муниципалитетах выделено 250 млн. рублей, что позволит в следующем году ввести в эксплуатацию более 100 таких объектов.

Кроме того, Глава Крыма сообщил, что до конца 2024 года будет завершена работа по организации уличного освещения во всех муниципалитетах.

В рамках обсуждения темы дорожного строительства Сергей Аксёнов отметил, что строительство дороги в обход Симферополя на участке «Донское – Перевальное» ведется качественно, с некоторым опережением срока.

Также в ходе эфира были озвучены результаты опроса крымчан, проведенного Центром управления регионом, согласно которому 85% жителей Республики доверяют Президенту России. Сергей Аксёнов подчеркнул, что у крымчан абсолютный уровень доверия Президенту.

Мы знаем, что все решения, которые принимает наш Лидер, принимаются исходя из интересов граждан. Без непосредственного участия Владимира Владимировича Путина большинство вопросов, возникающих в Крыму, зачастую не были бы решены, – заверил Аксёнов.

Помимо этого, в ходе передачи обсуждались вопросы, связанные с проведением спецоперации и обеспечением безопасности крымчан, ценообразование на куриное мясо и яйца, а также восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате непогоды, и компенсационные выплаты гражданам. В частности, на 21 декабря от граждан, чье имущество пострадало в результате непогоды, поступило 436 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат. 336 тысяч заявлений уже отработаны, и по ним приняты положительные заключения. До конца года, по словам Аксёнова, получат выплаты те граждане, чье имущество было утеряно полностью или частично. При этом, по предварительным данным, сумма ущерба, нанесенная Крыму стихией, оценивается в 40-42 млрд. рублей.