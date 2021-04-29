Глава Крыма пообещал проверки управляющих компаний и «кардинальные управленческие решения»

Глава Крыма продолжает инспектировать Симферополь На территории Железнодорожного района столицы Сергей Аксёнов побывал в районе многоквартирных домов и частного сектора на улицах Енисейской, Маршала Василевского, Валдайской, Обской, Иртышской.

Жалобы местных жителей касались работы управляющей компании: не проводится уборка подъездов, протекает кровля, отсутствуют отчёты о расходовании денежных средств. Так, жильцам МКД выставили завышенный счет за косметический ремонт в подъездах — по 140 тыс. рублей за каждый. Валентину Демидову было поручено разобраться с тарифной политикой управляющей компании.

Сергей Аксёнов отметил необходимость организации встречи представителей МКД и управляющей компании, поручил министру жилищно-коммунального хозяйства РК Сергею Донцу заняться решением вопроса ремонта кровли жилых домов.

Также местный актив озвучил ещё одну актуальную проблему, которую не могут разрешить с 2019 года, — межевание земельных участков под МКД. Глава Крыма заявил, что в текущем году межевание должно быть завершено.

В ходе рабочей поездки Глава Крыма сообщил, что в конце мая будет организован круглый стол для обсуждения правомерности наличия в платёжках крымчан платы за отопление подъездов. Жители пожаловались, что в некоторых подъездах трубы для отопления вообще отсутствуют. Сергей Аксёнов уточнил, что в онлайн-режиме будет принимать предложения от населения по данному вопросу, чтобы выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень.

Также жители пожаловались на ликвидацию овощного рынка на улице Героев Сталинграда и попросили возобновить его работу, и дать возможность реализации продукции, выращенной на своих приусадебных участках.

Подводя итоги рабочей поездки, Глава Крыма отметил, что причины проблем идентичны тем, которые были озвучены по итогам более ранних выездов: недостаточный уровень общения органов власти и депутатского корпуса с населением. Сергей Аксёнов сообщил, что оперативно сделает определённые оргвыводы.

Уже приняты управленческие решения: Валентин Валентинович (Демидов – глава администрации Симферополя – ред.) назначит нового начальника МУП «Железнодорожный Жилсервис». У людей отсутствует понимание, за что они платят, как формируется стоимость услуг. При этом люди говорят, в подъездах не производится никакой уборки, отчётов управляющей компании на собраниях нет, представители органов власти не присутствуют на встречах. Считаю, что по системе управления нужно принимать кардинальные решения, — сказал Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов ещё раз подчеркнул, что совместно с Валентином Демидовым совершит полную инвентаризацию проблем Симферополя.

Потом и других городов, районов — за 3 месяца всё пройду, в каждом дворе побываю, обсудим с жителями планы по благоустройству, — подытожил Глава Крыма.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.