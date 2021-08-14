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«Верево Сити»
Глава Крыма попросил Президента упростить порядок выплат пострадавшим от ЧС
Фото: KERCH.COM.RU

Глава Крыма попросил Президента упростить порядок выплат пострадавшим от ЧС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:42 14.08.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил Президента РФ Владимира Путина упростить процедуру выплат жителям Республики, пострадавшим от последствий непогоды на полуострове.

Прошу, Владимир Владимирович, упростить процедуру выплат, это федеральные 10, 50 и 100 тыс. рублей, имею в виду по фактическому месту проживания, когда решение надо принимать комиссионно, — сказал он на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

Сейчас такую помощь в Крыму получили 2 622 человека. Но даже «июньские» деньги получили далеко не все. Пример по Керчи: по первому «потопу» (17 июня) за компенсациями обратились с заявлениями 1 314 граждан, но получили выплаты (на сумму свыше 110 млн. рублей) 1 286 человек.

Напомним, с 16 по 20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля — на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жители.

В общей сложности пострадавшими признаны 4 082 человека. Из них, к сожалению, 2 человека погибли и 59 человек получили вред здоровью в различной степени тяжести. Обратилось за помощью в этот период 3 300 человек. Получили помощь фактически на руки 2 622 человека, — уточнил Аксёнов.

Речь идет о пострадавших, которым необходимо доказывать факт фактического проживания в пострадавших от паводков районах.

У нас на сегодняшний день организована помощь людям, 244 человека подали иски в суды. Мы помогли полностью подготовить исковые заявления для установления фактического проживания. Еще по 344 сейчас готовим исковые заявления. В общем все деньги получат, 273 млн. рублей из резервного фонда правительства Республики Крым выделено, – добавил Аксёнов.

Общий подтвержденный в Правительстве Рф размер ущерба от непогоды в Крыму — 4,7 млрд рублей. И эта сумма увеличится за счет минувшего «августовского потопа».

Глава Крыма попросил Президента упростить порядок выплат пострадавшим от ЧС

Глава Крыма попросил Президента упростить порядок выплат пострадавшим от ЧС

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