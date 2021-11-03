Глава Крыма поручил снизить непрофильную нагрузку на врачей

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил снизить непрофильную нагрузку на врачей, чтобы они занимались только лечением пациентов.

Врачей должны разгрузить максимально, чтобы занимались только лечением людей, — указал Аксёнов.

Он также высказался по поводу очередей в кабинеты вакцинации.

Задача №1 — избежать очередей при вакцинации. Темпы мы уже более-менее набрали, сейчас правильная организация работы должна помочь сделать это без хаоса, — подчеркнул Аксёнов.