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Глава Крыма поручил снизить непрофильную нагрузку на врачей
Фото: pxhere.com

Глава Крыма поручил снизить непрофильную нагрузку на врачей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 03.11.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил снизить непрофильную нагрузку на врачей, чтобы они занимались только лечением пациентов.

Врачей должны разгрузить максимально, чтобы занимались только лечением людей, — указал Аксёнов.

Он также высказался по поводу очередей в кабинеты вакцинации.

Задача №1 — избежать очередей при вакцинации. Темпы мы уже более-менее набрали, сейчас правильная организация работы должна помочь сделать это без хаоса, — подчеркнул Аксёнов.

 

Глава Крыма поручил снизить непрофильную нагрузку на врачей

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