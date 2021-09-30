Глава Крыма поручил составить список муниципалитетов, где не решена проблема с очередью в детсады

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл совещание о проблемных вопросах ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов Республики. Он заслушал доклад о реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» и Республиканской адресной инвестиционный программы. По словам Главы Крыма, необходимо осуществлять жесткий ежедневный контроль за ходом работ на объектах, имеющих отставание от графика сдачи в эксплуатацию.

В рамках обсуждения темы дорожного строительства Сергей Аксёнов поручил до 1 ноября тщательно выверить перечень дорожных объектов, которые будут отремонтированы, в том числе путем грейдирования.

Нужно тщательно вникнуть в детали, согласовать перечни таких дорог с главами администраций муниципальных образований и министерством транспорта РК. Напоминаю, что список улиц для ремонта определяется только путем выезда на места, тогда будет понятно, какие дороги надо отремонтировать, чтобы, как минимум, обеспечить их проезжаемость, — сказал Глава Республики.

Он поручил взять на особый контроль процесс ремонта дорожных объектов в евпаторийском поселке Заозерное.

Еще одной важной темой обсуждения стала своевременная установка остановочных павильонов.

Нужно следить за ситуациями, когда старые остановки снимают, а новые при этом не устанавливают. Нельзя допустить, чтобы граждане, особенно в плохую погоду, оставались без остановочных павильонов, — добавил Глава РК.

Аксёнов поручил ответственным должностным лицам заключить необходимые контракты на строительство и ремонт объектов в текущем году, чтобы уже в январе 2022 года подрядчики могли приступить к работам.

Также в рамках совещания Глава Крыма проинформировал, что на благоустройство придомовых территорий в Крыму на 2022 год планируется направить порядка 5 млрд. рублей. Он поручил до 10 октября решить вопрос с возобновлением строительства набережной имени Терешковой в Евпатории.

В рамках мероприятия Глава Крыма поручил составить список муниципалитетов, где наиболее остро обстоит ситуация с очередью в дошкольные учреждения.

Нельзя забывать об обязательствах по строительству детских садов, особенно это касается тех муниципалитетов, где потребность в дошкольных учреждениях особо острая. Следует рассмотреть возможность перераспределения части средств ФЦП по ряду объектов. В приоритете те детские сады, где наполняемость будет максимальная. Неприемлема ситуация, когда обещания о строительстве дошкольных учреждений давали давно, но при этом сроки переносятся из года в год, — уточнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов поручил организовать повсеместный контроль за соблюдением графика движения общественного транспорта в вечернее время. Доклад о проделанной работе будет озвучен еженедельно в ходе совещаний.

Также в рамках совещания Глава Республики сообщил, что планируется замена в многоквартирных домах лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Более миллиарда рублей будет выделено на замену и ремонт лифтового оборудования в следующем году.

Помимо этого, обсуждались темы санитарной очистки территорий муниципальных образований Республики Крым, вывоза ТКО. Глава Крыма в очередной раз отметил, что координация работы глав администраций и организаций, отвечающих за уборку мусора, все еще не достигнута. По словам Сергея Аксёнова, к следующему году «чистота должна быть обеспечена на территории всех муниципальных образований Республики».

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.