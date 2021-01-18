Глава Крыма поручил закончить оформление документации по придомовым территориям до 1 февраля

В Крыму запланировано благоустройство порядка 111 придомовых территорий.

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл совещание по осуществлению контроля за ходом разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы по объектам, подлежащим благоустройству в 2021-2022 годах в рамках реализации соглашения между правительством Москвы и Советом министров РК. Он отметил, что в 2021 году планируется масштабная работа по благоустройству общественных территорий и придомовых территорий. По словам Главы Республики, в планах благоустройство порядка 111 придомовых территорий.

В ходе совещания Сергей Аксёнов выразил недовольство работой администраций в части оформления необходимой документации и поручил закончить работу до 1 февраля.

Уже в начале года наблюдаются отставания от заданного темпа. Разработка проектной документации, согласованная с жителями и председателями МКД, заведение этих документов в экспертизу, получение положительного заключения экспертизы должны были быть окончены в прошлом году. В связи с тем, что многие муниципалитеты ожидают положительного заключения экспертизы, сроки уже затягиваются, — сказал Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов призвал глав муниципальных образований со всей ответственностью подойти к данному процессу и заранее определить зоны риска.

Оставлять все работы на последний месяц не просто рискованно, а крайне рискованно. Тем не менее, мы видим, что, к сожалению, не все задачи были решены в срок. Надо выяснить зоны риска, чтобы не было срывов установленных сроков и впоследствии не приходилось решать пятилетку за три дня. Президент принимает исключительные решения для Крыма, нам всегда идут навстречу по выделению средств. Успеваемость надо повышать, — добавил Глава РК.

По словам Сергея Аксёнова, в ходе разбора причин срывов сроков по ряду объектов выяснилось, что большинство причин имеют субъективный характер. Он подчеркнул необходимость наладить взаимодействие с председателями МКД и согласовать дизайны проектов в муниципалитетах.

Отметим, что некоторые регионы выполнили взятые на себя обязательства в установленный срок и подготовили всю необходимую проектно-сметную документацию.

По информации врио министра ЖКХ РК Сергея Донца, в рамках финансирования 2020 года было предусмотрено выделение 268 млн. рублей для разработки 266 проектно-сметных документаций. На данный момент наблюдаются отставания в оформлении проектно-сметной документации в некоторых районах, при этом часть муниципалитетов выполнили взятые на себя обязательства.