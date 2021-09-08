Глава Крыма посетил симферопольский поселок Аграрное

Глава Крыма Сергей Аксёнов совершил рабочую поездку в пгт. Аграрное муниципального округа Симферополь. Он осмотрел центральную улицу поселка, где на текущий момент устанавливаются новые опоры уличного освещения. Работы подрядчик обязуется закончить к 1 ноября.

Местные жители озвучили ряд проблем, требующих решения. В первую очередь необходимо установить детскую площадку, а также благоустроить придомовые территории многоквартирных домов и оборудовать места для досуга молодежи.

В ходе общения с жителями Аграрного Глава Крыма сообщил, что проектно-сметная документация на данные работы будет разработана в текущем году, строительство и благоустройство начнется в следующем.

Помимо этого, граждане обратили внимание на несоблюдение перевозчиками расписания работы общественного транспорта и ненадлежащее состояние остановочных павильонов.

Сергей Аксёнов ознакомился с состоянием улично-дорожной сети поселка. Выяснилось, что необходимо провести ремонт дорожного полотна на улицах Спортивная и Научная. Глава Республики отметил, что необходимо изыскать средства на ремонт дорожного покрытия данных улиц в текущем году.

В ходе рабочей поездки были даны необходимые поручения профильным министерствам и администрации муниципального округа Симферополь.