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Глава Крыма посетил симферопольский поселок Аграрное

Глава Крыма посетил симферопольский поселок Аграрное

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:26 08.09.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов совершил рабочую поездку в пгт. Аграрное муниципального округа Симферополь. Он осмотрел центральную улицу поселка, где на текущий момент устанавливаются новые опоры уличного освещения. Работы подрядчик обязуется закончить к 1 ноября.

Глава Крыма посетил симферопольский поселок Аграрное

Местные жители озвучили ряд проблем, требующих решения. В первую очередь необходимо установить детскую площадку, а также благоустроить придомовые территории многоквартирных домов и оборудовать места для досуга молодежи.

Глава Крыма посетил симферопольский поселок Аграрное

В ходе общения с жителями Аграрного Глава Крыма сообщил, что проектно-сметная документация на данные работы будет разработана в текущем году, строительство и благоустройство начнется в следующем.

Глава Крыма посетил симферопольский поселок Аграрное

Помимо этого, граждане обратили внимание на несоблюдение перевозчиками расписания работы общественного транспорта и ненадлежащее состояние остановочных павильонов.

Глава Крыма посетил симферопольский поселок Аграрное

Сергей Аксёнов ознакомился с состоянием улично-дорожной сети поселка. Выяснилось, что необходимо провести ремонт дорожного полотна на улицах Спортивная и Научная. Глава Республики отметил, что необходимо изыскать средства на ремонт дорожного покрытия данных улиц в текущем году.

Глава Крыма посетил симферопольский поселок Аграрное

В ходе рабочей поездки были даны необходимые поручения профильным министерствам и администрации муниципального округа Симферополь.

Глава Крыма посетил симферопольский поселок Аграрное

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