Глава Крыма принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес»

В рамках акции было высажено более 10 тысяч саженцев крымской сосны.
Глава Крыма Сергей Аксёнов вместе с заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко принял участие во всероссийской акции «Сохраним лес».
В приветственном слове Сергей Аноприенко отметил, что это знаковая всероссийская акция.
В этом году планируем высадить порядка 40 миллионов различных деревьев, на сегодняшний день уже преодолели отметку 30 миллионов, — сообщил Аноприенко.
Замминистра поблагодарил Главу Крыма и всех присутствующих за участие в акции и выразил надежду на то, что этот труд останется на века. В свою очередь, Сергей Аксёнов подчеркнул, что возрождение лесов – это одна из приоритетных задач как на республиканском, так и на федеральном уровне.
В Республике Крым компенсационная высадка деревьев осуществляется практически каждый год. В этом году в целом по республике будет высажено более 250 гектаров лесонасаждений. Деньги на это выделены Правительством Российской Федерации в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», — заявил Аксёнов.
Глава РК поблагодарил Сергея Аноприенко за эффективное взаимодействие и поддержку, направленную, в том числе на оснащение специализированных учреждений лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием.
В этом году получены средства из федерального бюджета на приобретение техники для наших лесоохотничьих хозяйств. В этом плане мы полностью «вооружены», сможем противодействовать и лесным пожарам, и браконьерам, и любым другим видам угроз, — уточнил Глава Республики.
Сергей Аксёнов поблагодарил всех участников акции, а также добавил, что высадка зеленых насаждений – самая лучшая помощь.
В рамках акции была осуществлена непосредственно высадка саженцев: на двух гектарах на территории Бахчисарайского лесничества было высажено более 10 тысяч саженцев крымской сосны. Мероприятие прошло в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Напомним, что всероссийская акция «Сохраним лес» направлена на привлечение внимания общественности к проблеме восстановления лесов в поддержку федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.
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