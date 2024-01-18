Глава Крыма принял участие в работе комиссии по региональному развитию РФ

Глава Крыма Сергей Аксёнов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

В ходе заседания подведены итоги работы в 2023 году в сфере строительства жилья, модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, формирования комфортной городской среды, строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, речь шла о реализации программы по переселению из аварийного жилья и об обновлении подвижного состава пассажирского транспорта, – сообщает пресс-служба Главы РК.

Также обсуждались итоги реализации в минувшем году национальных и федеральных проектов.