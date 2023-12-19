Глава Крыма принял участие в спуске на воду пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М»

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял участие в торжественной церемонии спуска на воду быстроходного морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М», получившего название «Керчь». Мероприятие прошло на судостроительном заводе «Море» в поселке Приморский городского округа Феодосия.

Открывая мероприятие, Сергей Аксёнов поздравил руководство и коллектив завода с этим событием:

Чувство гордости за крымских судостроителей и всех, кто участвовал в строительстве данного пассажирского судна. Трудовой коллектив завода успешно и профессионально выполняет поставленные задачи, не только гражданские, но и военные. Без сомнений, предприятие ждет славное будущее, а производимый им флот будет служить на благо Крыма и России. Со своей стороны могу заверить, что сделаю все возможное, чтобы предприятие развивалось, а подобные заказы были поставлены на поток. Планирую обратиться к Президенту Владимиру Владимировичу Путину за содействием в обеспечении дополнительной загрузки предприятия и увеличения объемов производства. Уверен, что Лидер нас поддержит.

Затем Глава Крыма осмотрел цеха и помещения судостроительного завода.

АО «Судостроительный завод «Море» – одно из старейших судостроительных предприятий Крыма. Сегодня предприятие производит корабли и суда, катера и шлюпки. В 2022 году завод вошел в состав крупнейшей судостроительной компании России – АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Быстроходное морское судно на подводных крыльях «Комета 120М» предназначено для перевозок пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Судно получило название «Керчь» и является последним в серии из пяти единиц. 30 июля 2018 года было открыто регулярное движение скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Комета 120М» между Севастополем и Ялтой.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.