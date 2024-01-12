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Глава принял участие в заседании Морской коллегии при Правительстве РФ

Глава Крыма принял участие в заседании Морской коллегии при Правительстве РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:41 12.01.2024

Глава Крыма Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Морской коллегии при Правительстве РФ под руководством Вице-премьера – Министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

В ходе заседания обсуждалась реализация морской политики на Азово-Черноморском направлении в части развития портово-прибрежной инфраструктуры, производственно-логистического комплекса и перспектив развития мощностей судостроения и судоремонта региона, сервисного обслуживания судов.

Денис Мантуров также отметил, что с учетом возрастающего грузооборота важным аспектом развития Азово-Черноморского направления остается определение границ морских портов, предназначение портовых сооружений и организация судоходства в обозначенном периметре.

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Кроме того, в ходе заседания обсуждался вопрос координации деятельности по развитию инфраструктуры яхтенного туризма Азово-Черноморского бассейна, проектированию яхтенных марин.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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