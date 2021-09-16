Глава Крыма признал: квалифицированных специалистов в органах власти не хватает

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телепрограммы «Серьёзный разговор» подчеркнул, что одной из основных задач власти является подготовка квалифицированных управленческих кадров для всех отраслей.

Главное – это кадровый потенциал. К сожалению, почти в каждом направлении работы не хватает высококлассных специалистов. Это касается как государственной службы, так и частного бизнеса, — сказал Аксёнов.

По его словам, в Крыму главным дефицитом являются грамотные руководители.

Сегодня особый запрос и дефицит на руководителей, которые могут объединить вокруг себя коллектив. Перед нами стоит важная задача – находить таких руководителей, которые готовы вникать во все детали работы и добиваться результата, — отметил Глава Республики.

Аксёнов добавил, что практика рабочих выездов по муниципалитетам будет продолжена, по их итогам будут сделаны оргвыводы (и кадровые тоже).

Все проблемные вопросы в городах и районах должны быть решены до моего приезда. Особенно это касается тех проблем, которые не требуют больших капиталовложений. Тем более недопустимо, когда во время выезда местные жители говорят, что не видели на местах руководителей города или района, — уточнил Глава Крыма.