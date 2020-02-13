Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Глава Крыма призвал прокуратуру усилить борьбу с самовольными стройками

crimeapress_news

Глава Крыма призвал прокуратуру усилить борьбу с самовольными стройками
Фото: пресс-служба Главы РК

Глава Крыма призвал прокуратуру усилить борьбу с самовольными стройками

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 13.02.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Республики подчеркнул, что необходимо усилить работу в сфере контроля за самовольным строительством.

В крымских городах должна быть организована работа по надзору за самовольным строительством, особенно это касается Симферополя и приморских городов. Дважды в неделю инспектор должен проезжать по заранее составленным маршрутам. Чтобы не получалось ситуации, когда надзорные органы закрывают глаза на незаконные стройки в центре города, — сказал Аксёнов.

Он пообещал «персонально проехать по этим маршрутам» и ходатайствовать о возбуждении уголовных дел за бездействие.

Глава Крыма призвал прокуратуру усилить борьбу с самовольными стройками

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.