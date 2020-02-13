Глава Крыма призвал прокуратуру усилить борьбу с самовольными стройками

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Республики подчеркнул, что необходимо усилить работу в сфере контроля за самовольным строительством.

В крымских городах должна быть организована работа по надзору за самовольным строительством, особенно это касается Симферополя и приморских городов. Дважды в неделю инспектор должен проезжать по заранее составленным маршрутам. Чтобы не получалось ситуации, когда надзорные органы закрывают глаза на незаконные стройки в центре города, — сказал Аксёнов.

Он пообещал «персонально проехать по этим маршрутам» и ходатайствовать о возбуждении уголовных дел за бездействие.