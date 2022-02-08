Глава Крыма проехался по селам Симферопольского района

В резиновых сапогах, да по грязи.

Глава Крыма Сергей Аксёнов посетил села Симферопольского района. Один из выводов: ремонт дорог в поселениях должен быть синхронизирован с прокладкой сетей и коммуникаций.

Во время посещения села Строгоновка Трудовского сельского поселения жители обратились к Главе Республики с просьбой решить ряд существующих в поселении проблем. В частности, разные подрядчики не согласовывают свои действия при прокладке сетей и коммуникаций, в результате чего дороги постоянно находятся в непригодном для проезда состоянии.

Кроме того, несмотря на то, что в селе сети электроснабжения уже введены в эксплуатацию, ряд домовладений и часть уличного освещения к сетям не подключены.

По поручению Главы Крыма ГУП РК «Крымавтодор» и ГУП РК «Крымэнерго» совместно с Министерством топлива и энергетики РК в ближайшее время будет составлен план по всем работам, которые необходимо провести в селе, в порядке очередности. Также с наступлением благоприятных погодных условий на улицах будет проведена посыпка дорог щебнем и грейдирование, а в течение года будет рассмотрен вопрос капитального ремонта улиц.

По мнению Сергея Аксёнова, в селе Строгоновка самая сложная ситуация с состоянием дорожного покрытия среди всех поселений Симферопольского района.

Нужно обеспечить должное состояние на основных проездных дорогах села и центральных улицах. У машин скорой помощи, школьных автобусов и общественного транспорта должна быть возможность проезда. Существуют элементарные инструменты, которыми можно улучшить ситуацию, — грейдирование, посыпка дорог щебнем. Ремонт улично-дорожной сети должен быть синхронизирован с прокладкой сетей, — подчеркнул Аксёнов.

Также с жителями и представителями профильных предприятий обсуждались вопросы водоснабжения и газификации села. По поручению Главы Крыма все планы работ в ближайшее время должны быть размещены на сайте администрации Симферопольского района.

После посещения Сергеем Аксёновым села Мирное стало известно, что дорогу, которая пострадала в результате прокладки газовых сетей, занесут в план ремонта и заасфальтируют в текущем году.

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