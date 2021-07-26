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Глава Крыма прокомментировал будущее вице-премьера Кабанова

Глава Крыма прокомментировал будущее вице-премьера Кабанова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:25 26.07.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал «замену» кандидата в депутаты Госдумы по евпаторийскому округу. Напомним, ранее это был вице-премьер Евгений Кабанов. Теперь – депутат республиканского Госсовета Леонид Бабашов. Какое же будущее ждет Кабанова (если не депутатство)? Чем он будет заниматься в Крыму? Сергей Аксёнов отметил: тем же, чем и раньше – курировать исполнение ФЦП.

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Константинович Кабанов снял свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу. Считаю это решение правильным. В Правительстве республики Евгений Константинович отвечает за реализацию ФЦП, это очень сложный и ответственный участок. Такая работа требует максимальной сосредоточенности. Он продолжит трудиться на этом участке, — прокомментировал Сергей Аксёнов.

 

 

Глава Крыма прокомментировал будущее вице-премьера Кабанова

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